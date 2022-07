Jetzt bin ich schon wieder nicht zum Fischen gekommen. Zeit also für ein bisschen Theorie: Wussten Sie, dass 84 Prozent der Tier- und Pflanzenarten in und an unseren Flüssen, Seen und Feuchtgebieten seit den 1970er-Jahren verschwunden sind und jede zweite Fischart vom Aussterben bedroht ist? Anhand dieser Zahlen verwundert es wenig, wenn derzeit Biologen vom sechsten großen Artensterben auf diesem Planeten reden (das fünfte rottete u. a. die Saurier aus).