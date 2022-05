Heuer fiel die Wahl zu Ungunsten des 1.-Mai-Aufmarsches aus – die Umfragen für die Roten schauen ja eh nicht so schlecht aus, was brauchen die mich? Also, auf zum Fischerei-Saisonauftakt an den Stausee Klaus. Dort geht’s zu früher Morgenstund los, und in manchen Jahren staute es sich vor der Slip-Stelle gewaltig. Die Kenner des Gewässers fahren nämlich alle mit dem Boot hinaus, und nur die wenigsten haben ihr Schinakel am See liegen.