Aufgrund des trockenen Sommers war das Innviertler Flüsschen schon Anfang August trockengefallen. Das blieb so bis vor zwei Wochen, heute zeigt es sich als schmales Rinnsal. Revierobmann Max Walchetseder berichtet über die Akutmaßnahmen der Fischer: "Wir haben die Rückzugsorte der Fische, die Gumpen, elektrisch ausgefischt und die Fische in naheliegende Gewässer übersiedelt, in denen noch Wasser war. Wir konnten viele Fische retten." Seufzend setzt er hinzu: "Aber es war ein Ding der