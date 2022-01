Lang und zahlreich lebe die Barbe!

Ich hatte die Freude, sie schon vor etlichen Jahren beim Scuben (Schnorcheln) in der Traun in ihrem Element näher erleben zu dürfen. In riesigen Schwärmen traten die Weißfische auf. Einmal zu Tausenden unter einem großen, unterspülten Felsen, einige Kubikmeter voller Fische, die Bartel an Bartel und Bauch an Rückenflosse wie gestapelt im Kehrwasser hingen.