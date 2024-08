Kühl bleiben im schönen Tal der Teichl

Wieder wird ein heißer Tag gemeldet: mehr als 30 Grad. In der Traun oder in der Ager übersteigen die Wassertemperaturen seit Wochen den Wohlfühlbereich der Bachforellen. Sie zu beangeln, wäre keineswegs waidgerecht. Etliche Fischereireviere verbieten die Fischerei ab 21 Grad Wassertemperatur, und das zu Recht. Die Fische sind von der Hitze gestresst, da braucht es keine zusätzliche Belastung durch einen Drill. Wo also hin?