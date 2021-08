Ein wenig zu hoch war er dann doch, wie Gewässerwart Günter Fürlinger bemerkte, und ganz klar war das Wasser auf der Grünburger Strecke der Österreichischen Fischereigesellschaft (ÖFG) auch nicht. Aber wenn man nur fischt, wenn alles zu 100 Prozent passt, kommt man nie dazu. Außerdem: An Herausforderungen wächst man. Und immerhin: Wir befinden uns am besten Gewässer, das der 1880 gegründete Verein in Pacht hat.