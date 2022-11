Denn das Ufer der Traun ist dort steil, unbegehbar und voller Bäume. Sofern das Wetter passt, sagten wir, treffen wir uns dort am Sonntag. Am Sonntagmorgen schneite es. Aber gibt es unpassendes Wetter für Leidenschaftsgetriebene? Genau. Dreilagig isoliert unter der Wathose bestiegen die wetterfesten Fischer Fabian und Florian die Bellyboote, ließen ihre Beine im kalten Nass baumeln und ruderten gegen die Strömung an, um zur Stauwurzel zu gelangen. Der Autor blieb am Ufer zurück, nicht ohne