So lautet der Befund über den Fisch des Jahres 2023, veröffentlicht im Bericht der Zeitschrift des Österreichischen Fischereiverbandes (und dort downloadbar: fischerei-verband.at). Demnach ist ein sehr guter Huchenbestand nur mehr in 0,7 Prozent, ein guter in nur 7,8 Prozent des ursprünglichen Verbreitungsgebietes in Bayern und Österreich gegeben.