Kaum Unterstände, keine Kehrwasser, kaum Standplätze für Fische aller Art. Umso größeres Lob gebührt jenen Verantwortlichen, die Struktur in ihre Gewässer bringen. Roman Moser hat in der Ager über die Jahre Großes geleistet. Ein jüngeres Beispiel führte mich dieser Tage an die Große Mühl bei Haslach. Unternehmer Georg Oberaigner hat dort ein Stück der "Michl" vom Stift Schlägl gepachtet, vom Freizeitzentrum Kranzling flussaufwärts.