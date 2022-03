Zum Saisonbeginn auf Forellen zog es mich an die Ager, deren Südküste vor der Mündung in die Traun ich noch nicht befischt hatte. Es wehte ein böiger, kalter Ostwind, der Wasserstand war für die Jahreszeit niedrig (dazu später), die Wassertemperatur auch. Trotz dicker Skisocken in den Neopren-Füßlingen der Wathose fühlte sich das leicht getrübte Nass, man möge die drastisch-derbe Emotionsaufwallung verzeihen, arschkalt an. Entsprechend bissgebremst verhielt sich das Flossengetier.