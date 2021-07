Die Landkarte empfahl das nördlichste Eck des Mühlviertels, wo die Große Michl mäandert, wie man hier die Mühl nennt. In Klaffer hatte es erfrischende 16 Grad in der Früh – im Wasser wie in der Luft. Der Fischereiverein Böhmerwald (200 Mitglieder) wacht über eine eineinhalb Kilometer lange Fliegenstrecke, die nahezu naturbelassen ist – von der Tonibrücke in Vorderanger bis zur Einmündung des Seitenschlägerbachs. Umsichtiger Gewässerwart ist Manfred Ascher, der das Fischvorkommen