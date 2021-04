Das Flüsschen war zerstückelt von Querbauten. Umso neugieriger war ich, als ich am heurigen Ostermontag zu Gast war beim Fliegenfischerverein Schlüsselberg. Der Kanal, den ich als Trattnach in Erinnerung hatte, präsentierte sich an den Ufern aufgebrochen, Holzbuhnen waren eingebaut, die Wehre waren zu sauerstoffeintragenden Fischtreppen umgebaut. Das Wasser schlängelte sich im engen Bett – soweit das eben geht, eingezwängt zwischen Straße und Siedlung.