Dort, wo der Fisch ist, ist der Fischer nie

Mir war beim Herumstromern in den Weiten des Webs ein kleines Stückerl Traun bei Gunskirchen aufgefallen. Das Fischrecht des so genannte Hadererwassers erstreckt sich gerade einmal über 200 Meter, die Tageslizenzen sind entsprechend günstig (10 Euro). Auf der Nordseite des Flusses kann man kommod mit dem Auto zufahren, weshalb hier der Großteil der Fischer anzutreffen ist. Man merkt dem Ufer an, dass hier exzessiv geangelt wird.