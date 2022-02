Gut, fangen wir mit der schlechten an: Das "Fishing Festival" in Wels (12. - 13. März), der geschätzte Branchentreff, musste auch heuer wieder abgesagt werden. "Die versprochenen Lockerungen kommen zu spät", sagt Messepräsident Robert Schneider. Neuer Termin: 11. - 12. Februar 2023. Die Absage ist auch insofern schlecht, als damit jene Vorträge und Informationsveranstaltungen wegfallen, die in der Vergangenheit einen Fokus über die Fischerei hinaus möglich machten.