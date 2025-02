Die Stunde der ÖVP

Vielleicht sollte sich ÖVP-Chef Christian Stocker gerade jetzt eine halbe Stunde Auszeit nehmen, um ein Tondokument auf der Parlamentshomepage nachzuhören. Vielleicht findet er das Ö1-Abend-Journal vom 27. April 1970 genauso faszinierend und anregend wie ich. Vielleicht wird ihm dabei klar, dass es jetzt an der ÖVP und wohl auch an ihm selbst liegt, unser Land handlungsfähig, ohne Hast und klug vorbereitet in Neuwahlen zu führen.