Die Ich-mit-mir-Geschäfte der LIVA

Dietmar Kerschbaums Intendanz am Brucknerhaus ist Geschichte. Er ist nicht an seiner Aufgabe, er ist an sich selbst gescheitert. Seine Funktion hat er mehr als mondäner Impresario denn als reflektierter Kulturmanager einer Stahlstadt angelegt. Mahnungen aus Finanzdirektion und Kontrollamt perlten an ihm ab wie an Don Giovanni Donna Elviras Warnung vor dem nahen Ende.