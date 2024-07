Die einheimische Minderheit

Favoriten, der "10. Hieb", ist ein widersprüchlicher Wiener Bezirk: Einerseits der Viktor-Adler-Markt mit seiner schlichten Sinnlichkeit, das atemberaubende Amalienbad samt Favoritner Schmäh in den Saunen und die geeisten Marillenknödel vom Tichy. Andererseits – genau in diesem Grätzel – eine ungebrochene Serie von Messerstechereien und ein starker Anstieg an Gewalttaten in den Schulen. Seit Ende März gilt zwischen Hauptbahnhof und Reumannplatz eine Waffenverbotszone.