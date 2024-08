Die bizarren Pauschalurteile der verkleinerten Pilnacek-Kommission

Martin Kreutner, der Leiter der Pilnacek-Kommission, ist kein Mann von Kompromissen. Im Ton ist er sachlich nüchtern, inhaltlich bevorzugt er die Abrissbirne – so wie zuletzt in der ZIB 2 bei Armin Wolf. Gefragt nach der Qualität der Justiz in prominenten Fällen, sagte er: "Nach Schulnotensystem sind wir auf 4 bis 5.