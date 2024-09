Zuerst die Verfassung. Dann der Kanzler.

Die Philosophin Lisz Hirn attestierte uns in ihrer Festrede zum aktuellen Brucknerfest eine "verhängnisvolle politische Gleichgültigkeit". Sie zeige sich in dem allgegenwärtigen "Jedem das Seine"-Dogma. Umso bedenklicher sei eine uneingeschränkte Toleranz gegen rückschrittliche Bewegungen. Sie stehe in einem unauflöslichen Widerspruch zur Idee der Freiheit.