Der Sog der Technokratie

Wer – nicht ganz zu Unrecht – das Versagen demokratischer Eliten beklagt, mag der Vision des kalifornischen Ingenieurs William Henry Smyth erliegen. In seinem 1919 erschienenen Werk "Technocracy, First and Second Series" formulierte er einen bemerkenswerten Satz: "Wenn (…) organisierte Wissenschaft, Technologie und spezialisierte Fähigkeiten (…) in einem nationalen industriellen Management koordiniert werden, dann wird die wahre Zivilisation beginnen, das Zeitalter der sozialen