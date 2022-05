Offener Brief an Bundesministerin Elisabeth Köstinger: 8500 Euro – netto, versteht sich – kostet aktuell die Jahrespacht einer Badehütte am Attersee. Immerhin mit insgesamt 145 Quadratmetern. Und 32,40 Euro/m² werden für Badeplätze verrechnet, ebenso wie für Stiegen. Die Tarife für Bojen der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) wurden 2013 erhöht, sie schnalzten von 286 auf 356 Euro in die Höhe. Am Attersee, am Traunsee. Nur am Wolfgangsee zahlt man mehr: 396 Euro pro Boje. Ich gehe