Auf meinem Weg in die Botschaft passierte ich kürzlich eine Abbiegung, an der die Fahrradspur frisch mit roter Farbe markiert war. Das soll offenbar abbiegende Autofahrer auf Radler hinweisen. Ich habe mich darüber gefreut. Ich weiß zwar nicht, wie viel die Farbe bewirkt, aber ich weiß, dass ich an dieser Stelle häufig von abbiegenden Autos geschnitten wurde. Als Diplomat bewege ich mich jetzt auf gefährliches Gelände.