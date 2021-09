Waren denn alle Vöglein wirklich schon da, "Amselstraße", "Drosselweg", Fink und Star? Ist der Vielfalt an Bäumen ausreichend gehuldigt worden? Fast müsste man es annehmen. In die kürzlich errichtete Siedlung führt nämlich, wie originell, der "Siedlungsweg" und hinaus in die Felder allen Ernstes der "Feldweg". Auch eine "Wohnstraße" ist inzwischen vorhanden.