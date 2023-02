Kärnten wählt am 5. März. Die Vorzeichen für diese Stimmabgabe sind anders als zuletzt in Tirol und Niederösterreich oder auch für Salzburg, das am 23. April folgt. Womit der Reigen der regionalen Abstimmungen vor der nächsten Nationalratswahl abgeschlossen wäre. Vorarlberg und die Steiermark folgen regulär erst im Spätherbst 2024.