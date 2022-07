Nun haben alle Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse in der Hand, in den meisten Fällen Grund zur Freude oder zum Feiern. Für manche aber auch ein schriftliches Urteil über das Nichterreichen eines Lehrzieles in einem oder mehreren Fächern mit schwerwiegenden Folgen: Wiederholungsprüfung oder Verlust eines Schul-, eines Bildungs- und späteren Erwerbsjahres.