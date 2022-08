Vor ziemlich genau fünf Jahren hat sich in Oberösterreich ein bisher nie dagewesenes Unglück ereignet, das zwei junge Menschenleben und etwa 140 zum Teil schwer Verletzte forderte. Beim Zeltfest der Feuerwehr Frauschereck in der Gemeinde St. Johann am Walde, die liebevoll "Saiga Hans" genannt wird, hat plötzlich und unerwartet eine sogenannte "Windhose" das Festzelt, in dem sich rund 700 gut gelaunte Menschen aufhielten, von einer Sekunde auf die andere zerstört. Darüber ist jetzt ein Buch