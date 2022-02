In den letzten Monaten steigt der Frust der Österreicher und die Abkoppelung von der Politik, im Besonderen von der ÖVP. Ein gefährlicher Zustand, weil er Populisten, reinen Protestparteien und auch Extremismus Tür und Tor öffnet. Dieser Frust ist auch in Oberösterreich angekommen, wo der ÖVP-Klubobmann erfolgreich interveniert hat, wer am Finanzamt Braunau die Leitung übernimmt. Sein favorisierter Kandidat war der bestqualifizierten, bisher provisorischen Leiterin dieses Finanzamtes vorgezogen