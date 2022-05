In keinem anderen EU-Staat gibt es dieses Amtsgeheimnis noch, und bei der Intransparenz von Behördenverfahren ist Österreich weltweit das unrühmliche Schlusslicht unter allen demokratischen Staaten, wie das Transparenz-Ranking aufzeigt. Was durch diese Intransparenz gerade in der oö. Landespolitik passiert, ist ganz dicht mit dem Namen Hiegelsberger, dem ehemaligen Landesrat und Ressortchef der Gemeindeabteilung, der schließlich in die Position des Landtagspräsidenten "hinaufgefallen" ist und