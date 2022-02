Dieses Neuwahl-Gespenst ist nicht zu fassen, weil es keinem nutzt – zumindest nicht den Parlamentsparteien. So bleibt die Frage, wer es warum immer wieder geistern lässt. Naheliegend ist MFG. Diesen bisher nur in Oberösterreich und Waidhofen an der Ybbs mit Mandaten vertretenen Impfgegnern schadet jeder Tag mehr bis zur nächsten Wahl. Aktuell wären sie laut Umfragen auf allen Ebenen vertreten.