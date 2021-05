Mehr aus weniger  reicht das?

Neue, bessere Technologie soll uns vor der technologiegemachten Umweltkatastrophe bewahren. Weiterhin Wachstum, aber eben nachhaltig, indem wir unsere natürlichen Ressourcen viel effizienter nutzen. Mehr aus weniger, so lautet die Formel, die uns auch im 21. Jahrhundert eine Mehrung dessen verspricht, was wir Wohlstand nennen. Der Blick zurück nährt Zweifel an dieser Idee.