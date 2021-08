Das mag Sie überraschen, für mich war es nur logisch, denn die Gemeinde ist seit den frühen 1980er-Jahren Partnerstadt von Witten an der Ruhr, wo ich aufgewachsen bin. Hinter meinem Schreibtisch in der Botschaft habe ich eine topografische Karte des Landes aufgehängt, auf die ich gelegentlich beim Telefonieren schaue. Eines Tages passierte es: Im Westen Kärntens, knapp südlich des Alpenhauptkamms und am Ende einer gestrichelten Tunnelstrecke entdeckte ich den Ortsnamen wieder, der mir so