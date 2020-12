Diese Aussage ist eine von vielen, mit denen Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Erfahrungen im Alltag schildern. Sie stoßen nach wie vor in unserer Gesellschaft auf Barrieren, die sie an der Teilhabe am Alltagsleben hindern. Der Spruch "Behindert ist, wer behindert wird" gilt nicht nur für bauliche Barrieren: Vorurteile, Angst vor dem "Anderssein des Anderen" sind Barrieren im Kopf, die Ausgrenzung und Diskriminierung nach sich ziehen. Dadurch führen Menschen mit Beeinträchtigungen zumeist