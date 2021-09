Die Politik handelt in der Coronakrise grob fahrlässig. Diese Fahrlässigkeit besteht darin, dass vor der oö. Landtagswahl nur Alibischritte erfolgen, die das Problem der mangelnden Durchimpfung nicht lösen. Mit gerade einmal circa 59 Prozent der in Österreich lebenden Menschen sind wir meilenweit vom Erreichen der Herdenimmunität entfernt. Noch weiter davon entfernt ist Oberösterreich, das mit rund 55 Prozent Vollimmunisierten an der letzten Stelle aller Bundesländer liegt, und Landeshauptmann