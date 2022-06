In unseren Freundschaften und Partnerschaften, in der Familie und vielleicht auch in Vereinen und Nachbarschaften oder gegenüber unseren Kolleg:innen bilden wir mehr oder weniger stabile Vertrauensverhältnisse aus. Wir unterscheiden zwischen jenen, denen wir Vertrauen schenken können, und jenen, bei denen wir Vorsicht walten lassen. Das Wissen darum – oder besser gesagt: die Gewissheit darüber –, ob wir einer Person vertrauen können oder nicht, ist genauso wichtig wie das Vertrauen