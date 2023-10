Israel – wohin nach dem Unfassbaren?

Die dabei vor allem an der Zivilbevölkerung verübten Verbrechen, die in großer Zahl belegt sind und hier nicht noch einmal geschildert werden müssen, lassen uns fassungslos zurück. Das Leid ist unermesslich. Es bleibt zunächst eigentlich nichts anderes übrig als sprachlose Trauer. In einem zweiten Schritt muss die Terroraktion eingeordnet werden in ihrer Bedeutung für Israel und auch für das Judentum, in ihrer Dimension für die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten und für das Zusammenleben