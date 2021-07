Influenza? Nein, "Influencer" – ein Wort, das "Meinungsführer in sozialen Medien" bezeichnet. Influencer haben verschiedenste Motive und können in Gruppen eingeteilt werden. Die erste Gruppe umfasst Selbstdarsteller, die als Geschäftsmodell ihr Leben in sozialen Medien inszenieren. Sie platzieren Produkte in meist retuschierten Bildern und Kurzvideos. Entertainment pur, meist seichte Kost, Werbung. Je mehr "Follower" und "Likes", desto größer die Verdienstmöglichkeiten, die enorm sein