Als Bundeskanzler Kurz dieser Tage den Rückfall in die Steinzeit beschwor, wenn die beiden meist nur in einem (!) bis fünf Kilometer Abstand parallel das völlig zersiedelte Rheintal durchpflügenden Autobahnen auf der Schweizer und der österreichischen Seite nicht durch eine neue autobahnartige Schnellstraße südlich des Bodensees verbunden würden, fühlte ich mich in die Zeit vor der Volksabstimmung über Zwentendorf zurückversetzt.