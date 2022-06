Die beiden ältesten Landeshauptleute treten zurück. Beide gehören zur ÖVP, beide gelten als rustikal. Doch wie Hermann Schützenhöfer (70) und Günther Platter (68) das vollziehen, könnte kaum unterschiedlicher sein. Der aus Niederösterreich stammende Steirer inszeniert fast lehrbuchmäßig, was man eine geordnete Amtsübergabe nennt. Christopher Drexler (51) löst ihn am 4. Juli ab und hat dann mehr als zwei Jahre Zeit für den Beweis, dass ihm die Fußstapfen nicht zu groß sind, in die er gedrängt