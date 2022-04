Klarerweise ist damit nicht eine medizinisch-therapeutische Maßnahme gemeint, sondern die Aufforderung zur Ehrlich- und Aufrichtigkeit. Auch Einsicht und Selbsterkenntnis lassen sich damit in Verbindung bringen, wobei das Herz als Körperorgan stellvertretend für Hunderte von Synonymen steht, deren Gemeinsames wir "Liebe" nennen in all ihren Erscheinungsformen, wie Gefühl, Güte, Seele ...