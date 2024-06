In den letzten Minuten des ersten kalendarischen Sommertags vorentscheidet sich das Schicksal von Österreich. So dramatisch könnten Fußballfans beschreiben, wie die EURO-Partie gegen Polen endet – 24 Stunden nach dem Jahreszeitenstart. Parallel beginnt ein schicksalhafter Countdown für die Republik: Noch 100 Tage bis zur Nationalratswahl. Was hat das miteinander zu tun?