Das Wort "fremd" in all seinen Abwandlungen und Verwendungsformen ist nahezu zur Gänze in irgendeiner Form negativ besetzt, Wörter im Zusammenhang mit "Fremdenverkehr" oder "Fremdsprache" zählen zu den Ausnahmen. Die Gründe für die Ablehnung von, ja oft sogar Angst vor Fremdem sind uns schon in die Wiege gelegt, wenn z.B. bereits Babys "fremdeln". Auf die Vielschichtigkeit dieses Themas einzugehen ist aus Platzgründen nicht möglich, somit beschränke ich mich auf das Wortwörtliche.