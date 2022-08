Konsequenz davon ist, dass Europa global politisch wenig Bedeutung hat. (Womit könnte Europa auch politisch Druck machen?) Militärisch bestehen Zweifel, ob Europa in der Lage wäre, sich alleine umfassend zu verteidigen. Energiepolitisch besteht eine dramatische Abhängigkeit (nicht nur) von Russland. Und schließlich ist Europa geografisch in keiner guten Position: nach vielen Seiten offen und dadurch angreifbar. Die USA und China beobachten genau, was mit Europa und Russland passiert, die beiden