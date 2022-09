Das Internet ist eine Welt der Kommunikation, Unterhaltung und Abwicklung von Geschäften, aber auch eine Plattform für Betrügereien, Manipulationen (man denke an Deep-Fake-Videos), Drohungen und die Verbreitung von Hass. Viele meinen, dass diese Schattenseiten unvermeidbar seien, quasi Begleiterscheinungen, die man akzeptieren müsse. Doch so einfach ist das nicht. Vor allem digitaler Hass führt zu Radikalisierung in der analogen Welt.