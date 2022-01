2021 war es "totenstill in der Stadt", erzählt Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler über die Geisterrennen ohne Publikum vor Ort, aber mit fast drei Millionen Sehern der ORF-Übertragungen. Noch vor zwei Jahren hatten 50.000 für die zweitgrößte Besucherzahl des Abfahrtsklassikers gesorgt, nun ist das Skispektakel am Hahnenkamm vor allem ein Fernsehereignis. Maskenpflicht in der Innenstadt, kein Freiluftausschank, geschlossene Lokale: Die termin(un)gerechte Empörung um ein Video von