Gerade noch in der Defensive wegen MFG-Einzugs, FPÖ-Partnerschaft sowie besonders misslungener Pandemiebewältigung – und schon wieder vorlaut in der Bundespolitik? Das ist kein Widerspruch, sondern Taktik aus dem Lehrbuch: Bei Problemen mit Heimspielen hole Punkte in Auswärtspartien. Doch dieser Auftritt von Stelzer war mehr als solch ein Ablenkungsmanöver. Das war eine vielleicht unbewusste, aber sicher unverhohlene Demonstration der wahren Macht der Länder; nicht des aktuell stärksten