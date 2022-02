Diese hat zwar Euter und Hörner, aber die Körperform eines Fisches, sie ist eben eine „Fischkuh“. Für den Fisch stimmt dieses Bild – in der objektiven Welt nicht. Diese Geschichte veranschaulicht, was man unter Konstruktivismus versteht, und legt dar, dass jeder Mensch in seiner eigenen Lebenswirklichkeit lebt. Diese ist auf Erfahrungen aufgebaut, die durch Beobachtung und Kommunikation mit der sozialen Umwelt gemacht werden.