"We the People", so lautet der Beginn der amerikanischen Verfassung, mit der die USA ihre schon in der Unabhängigkeitserklärung festgelegten politischen Leitideen "Gleichheit", "naturgegebene Rechte" und "Volkssouveränität" untermauerten. Denn allein unter diesen Voraussetzungen lässt sich ein freies, selbstbestimmtes Leben gestalten, lassen sich Manipulation und Unterdrückung vermeiden.