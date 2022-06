Es ist grotesk und hört sich nach Zynismus an, wenn Trafikanten nun ihre Existenz bedroht sehen, weil ihr Geschäft, der Handel mit gesundheitsschädlichen Tabakwaren, rückläufig ist. Dies ist wahrscheinlich noch kein sichtbarer Erfolg des Weltnichtrauchertages am 31. Mai, an dem wiederum auf die tödliche Gefahr dieses Suchtmittels hingewiesen wurde.