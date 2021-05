Was heißt das in Relation zu Österreich? Indien hat 1,395 Milliarden Einwohner, Österreich 8.933.346 (Jänner 2021). Es gibt somit 156 Mal mehr Inder. Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl Österreichs entsprechen oben angeführte Erkrankungen und Todesfälle 2564 Neuerkrankungen und 23,6 Toten pro Tag. Diese und höhere Zahlen für Österreich haben uns in den letzten Wochen nicht mehr wirklich aufgeregt. Wo liegt der Unterschied?