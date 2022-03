Als Gestapochef von Charkow ließ er im umgebauten Lkw Männer, Frauen, Kinder zu den zerbombten Traktorenwerken am Stadtrand karren. Auf dem Weg dorthin kamen sie im Gas um und wurden in einer der nutzlos gewordenen Arbeiterbaracken aus Holz gestapelt, bis sie gut gefüllt war. Dann gab Kranebitter den Befehl, alles anzuzünden. Auch Massenerschießungen, etwa von sechzig Kindern, die im Spital lagen, ordnete er an. Der Krieg wogte, wie es pathetisch hieß, hin und her. Die Sowjets eroberte Charkow